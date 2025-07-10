Учительница дважды занялась сексом со школьником в машине на парковке

В Сингапуре 34-летней школьной преподавательнице выдвинуто обвинение в совершении развратных действий и актов сексуального характера в отношении 13-летнего учащегося. Об этом информирует издание The Straits Times (ST).
Личность обвиняемой не раскрывается. Ей вменяют в вину четыре пункта обвинения, связанные с растлением несовершеннолетнего и сексуальным насилием. Согласно судебным материалам, на протяжении ноября-декабря 2019 года педагог дважды вступала в интимную связь с подростком в салоне собственного транспортного средства, оставленного на крытой автопарковке.
После произошедшего женщина продолжила преследовать школьника, направляя ему многочисленные письма и сообщения, игнорируя его требования о прекращении любых контактов. Следствие по данному делу заняло свыше года, и в марте 2024 года обвиняемой было запрещено заниматься педагогической деятельностью.
В случае признания экс-учительницы виновной по всем пунктам обвинения ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет, а также существенный денежный штраф.
Читайте также: Экс-библиотекаршу арестовали за секс со несовершеннолетними.