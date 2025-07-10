Учительница дважды занялась сексом со школьником в машине на парковке

Личность обвиняемой не раскрывается. Ей вменяют в вину четыре пункта обвинения, связанные с растлением несовершеннолетнего и сексуальным насилием. Согласно судебным материалам, на протяжении ноября-декабря 2019 года педагог дважды вступала в интимную связь с подростком в салоне собственного транспортного средства, оставленного на крытой автопарковке.