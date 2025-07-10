Стали известны долги задержанного экс-госсекретаря Дагестана

В день задержания бывшего госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова приставы возбудили два исполнительных производства в отношении него, сообщили в правоохранительных органах.
Одно производство касается долга по кредитным платежам в размере более 38 тысяч рублей, а другое — «иного вида исполнения неимущественного характера» и находится в ведении Главного межрегионального управления ФССП.
Ранее сообщалось об обысках у Магомедова в рамках дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и о его задержании, после чего он был отпущен. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода, связанного с Магомедовым, и арестовал две московские квартиры, передает РИА Новости.
Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, его офисе и еще по 50 адресам, которые связаны с чиновником. В деталях этого дела разбиралась «Вечерняя Москва».