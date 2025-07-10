Стали известны долги задержанного экс-госсекретаря Дагестана

Ранее сообщалось об обысках у Магомедова в рамках дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и о его задержании, после чего он был отпущен. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода, связанного с Магомедовым, и арестовал две московские квартиры, передает РИА Новости.