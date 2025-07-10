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Беспилотник сбит над Пензенской областью, разрушений нет

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг, 10 июля, сообщил, что на территории региона силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг, 10 июля, сообщил, что на территории региона силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования. Мельниченко призвал жителей не публиковать фото и видео с места происшествия в социальных сетях и доверять только проверенной информации.

— Просьба не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации, — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

8 июля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ударов украинских войск на пляж «Городской» в Курске погибли три человека и шестеро получили ранения. Позднее он рассказал о гибели сотрудника Росгвардии во время атаки на пляж. По словам врио губернатора, правоохранитель погиб в результате взрыва.

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