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Мельниченко: в Пензенской области уничтожили беспилотник ВСУ

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в Пензенской области, проинформировал Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Он отметил, что разрушения не зафиксированы.

«На территории Пензенской области силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — написал Мельниченко в Telegram.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков беспилотника ВСУ находятся сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области средствами противовоздушной обороны и истребительной авиацией был нейтрализован беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.