Мельниченко: в Пензенской области уничтожили беспилотник ВСУ

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в Пензенской области, проинформировал Олег Мельниченко.
Губернатор подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Он отметил, что разрушения не зафиксированы.
«На территории Пензенской области силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — написал Мельниченко в Telegram.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков беспилотника ВСУ находятся сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области средствами противовоздушной обороны и истребительной авиацией был нейтрализован беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.