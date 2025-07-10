Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Snoop Dogg и Дуров заработали миллионы долларов в Telegram необычным способом

Американский рэпер Snoop Dogg и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выпустили тематические подарки в приложении на сумму 12 миллионов долларов, которые были проданы за полчаса. Об этом сообщил сам Дуров в соцсети X.

Все коллекционные подарки были раскуплены за 30 минут, сообщил Дуров.

Американский рэпер Snoop Dogg и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выпустили тематические подарки в приложении на сумму 12 миллионов долларов, которые были проданы за полчаса. Об этом сообщил сам Дуров в соцсети X.

«Поступление цифровых коллекционных (подарков — прим. URA.RU) от Snoop Dogg в Telegram было сегодня распродано всего за 30 минут, принеся 12 миллионов долларов. Почти 1 миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop», — написал создатель Telegram.

Ранее рэпер выпустил видеоклип, который выполнен в стилистике мессенджера Telegram. Там же и были анонсированы тематические подарки, которые распроданы.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше