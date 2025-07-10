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В Пензенской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский БПЛА был сбит в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По словам главы области, ночью 10 июля над территорией Пензенской области сработала ПВО. В результате падения обломков вражеского БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Губернатор также отметил, что на месте падения обломков беспилотника ВСУ уже работают службы экстренного реагирования.

Мельниченко обратился к жителям региона с просьбой не публиковать фото и видео с места происшествия в социальных сетях, чтобы «не стать невольным помощником врага», и призвал доверять только проверенной информации.

Напомним, недавно в Псковской области ввели запрет на публикацию данных о БПЛА. Власти региона отметили, что ВСУ собирают и анализируют всю информацию, чтобы оценить эффективность ударов беспилотников.

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