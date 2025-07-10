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В Хабаровске группа подростков избила 17-летнюю девушку

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней группой подростков. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в медицинское учреждение.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, предварительно установлено, что в ночное время компания напала на 17-летнюю девушку на улице Семашко в краевом центре. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Его расследование находится на контроле прокуратуры.

Также внимание будет уделено ответственности родителей, чьи дети находились ночью на улице без сопровождения взрослых. Проверят и деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков.