В Хабаровске группа подростков избила 17-летнюю девушку

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, предварительно установлено, что в ночное время компания напала на 17-летнюю девушку на улице Семашко в краевом центре. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Его расследование находится на контроле прокуратуры.