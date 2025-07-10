Пьяный подросток за рулем стал причиной смертельного ДТП в Красноярском крае

В Назаровском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием пятерых подростков. По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 16-летний водитель ВАЗ-2115, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.