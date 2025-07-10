Пьяный подросток за рулем стал причиной смертельного ДТП в Красноярском крае

В Назаровском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием пятерых подростков. По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 16-летний водитель ВАЗ-2115, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии 16-летняя пассажирка погибла на месте. Четверо других подростков, включая водителя, были госпитализированы с травмами. Как выяснилось, молодой человек взял машину у отца без разрешения, а компания направлялась в поле за ягодами.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Подростку грозит до 12 лет лишения свободы.
«По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Назарово по признакам преступления, предусмотренного пунктами “а”, “в” части 4 статьи 264 УК РФ “нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами”, — рассказали в ведомстве.
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