ТАСС: у директора МХАТ Кехмана нашли долгов на 17,8 миллиарда рублей

Ранее у Владимира Кехмана и в зданиях МХАТа прошли обыски в рамках расследования дела о растрате средств при реконструкции сцены театра. Следственные действия связаны с контрактами, заключенными в 2023—2024 годах, когда МХАТ объявил тендеры на сумму более 900 млн рублей. Кехман был приглашен в Следственный комитет в качестве свидетеля, расследование продолжается.