ТАСС: у директора МХАТ Кехмана нашли долгов на 17,8 миллиарда рублей

Силовики нашли долги у Кехмана.
Директор МХАТ имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет долг по кредитам, превышающий 17,8 млрд рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС.
«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — рассказал собеседник агентства. В базе исполнительных производств в отношении Кехмана зарегистрировано восемь дел: шесть связаны с долгами по кредитам (исключая ипотеку), еще два — с исполнением судебных решений.
Ранее у Владимира Кехмана и в зданиях МХАТа прошли обыски в рамках расследования дела о растрате средств при реконструкции сцены театра. Следственные действия связаны с контрактами, заключенными в 2023—2024 годах, когда МХАТ объявил тендеры на сумму более 900 млн рублей. Кехман был приглашен в Следственный комитет в качестве свидетеля, расследование продолжается.