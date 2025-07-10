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Стали известны долги директора МХАТ Кехмана

Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, с которым 9 июля проводились следственные действия по уголовному делу о растрате, имеет задолженность по кредитным платежам, превышающую 17,8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, с которым 9 июля проводились следственные действия по уголовному делу о растрате, имеет задолженность по кредитным платежам, превышающую 17,8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В базе исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь дел, связанных с задолженностью по кредитам и другим исполнительным производствам.

9 июля стало известно, что в квартиру главы МХАТ Владимира Кехмана с обысками пришли силовики. Причиной визита стало уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере.

Ранее сам Кехман обращался в полицию по факту пропажи денежных средств из МХАТа. Из кассы театра тогда исчезли четыре миллиона рублей.