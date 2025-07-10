Стали известны долги директора МХАТ Кехмана

Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, с которым 9 июля проводились следственные действия по уголовному делу о растрате, имеет задолженность по кредитным платежам, превышающую 17,8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.