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В США рассказали увеличат ли поставки оружия Киеву

США не будут существенно увеличивать поставки оружия Украине. Такое предположение сделал американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

США не заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Сакс.

США не будут существенно увеличивать поставки оружия Украине. Такое предположение сделал американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Я по-прежнему не считаю, что США будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины», — передает слова Сакса РИА Новости. По его словам, это связано с незаинтересованностью американского общества, включая избирателей президента США Дональда Трампа в украинском конфликте.

Хотя Трамп обещал больше оборонительного оружия, тем не менее, ранее сообщалось о приостановке поставок на фоне истощения запасов. Россия рассматривает поставки вооружений как вмешательство и предупреждает о возможных последствиях.

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