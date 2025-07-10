В США рассказали увеличат ли поставки оружия Киеву

«Я по-прежнему не считаю, что США будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины», — передает слова Сакса РИА Новости. По его словам, это связано с незаинтересованностью американского общества, включая избирателей президента США Дональда Трампа в украинском конфликте.