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В Красноярске самокатчик сбил женщину с ребёнком и попал под уголовное дело

В Красноярске 18-летний самокатчик сбил женщину с дочкой.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 18-летний водитель самоката сбил женщину с ребёнком и попал под уголовное дело. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

ДТП произошло 8 июля на улице Авиаторов. Мама и дочка шли по тротуару. Их догнали двое парней на самокатах. Несмотря на то, что места для объезда было достаточно, один из них решил проехать между пешеходами и в итоге наехал на них. Женщине потребовалась помощь медиков. Очевидцы в соцсетях рассказывали, что виновник происшествия сбежал, а пострадавшую увезли на «скорой».

Было заведено дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Устанавливаются обстоятельства ЧП.