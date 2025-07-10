В Красноярске самокатчик сбил женщину с ребёнком и попал под уголовное дело

ДТП произошло 8 июля на улице Авиаторов. Мама и дочка шли по тротуару. Их догнали двое парней на самокатах. Несмотря на то, что места для объезда было достаточно, один из них решил проехать между пешеходами и в итоге наехал на них. Женщине потребовалась помощь медиков. Очевидцы в соцсетях рассказывали, что виновник происшествия сбежал, а пострадавшую увезли на «скорой».