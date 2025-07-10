В Хабаровском крае вода отступила с приусадебных участков и дорог

В ближайшие дни возможны новые подъёмы воды. Так, на реке Уда у села Удское 10—11 июля ожидается рост уровня до 1 метра. С 13 по 16 июля прогнозируется прохождение гребня паводка по реке Амгунь на участке между сёлами Переяславка и Удинское. Подтопление поймы здесь ожидается, но без угрозы для хозяйственных объектов.