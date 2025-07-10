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В Хабаровском крае вода отступила с приусадебных участков и дорог

В Хабаровском крае по состоянию на утро 10 июля, вода ушла с огородов и внутрипоселковых дорог в населённых пунктах Комсомольского района и Охотского округа. Паводковая обстановка в крае остаётся под контролем, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подтопленными пока остаются участок дороги на подъезде к селу Верхняя Манома в Нанайском районе и часть территории в посёлке Ургал Верхнебуреинского района.

По информации Дальневосточного УГМС, за прошедшие сутки фиксировались подъёмы уровня воды на 30−79 см на реках Кур, Амгунь, Нимелен, Уда и Мая. Поймы Буреи, Маномы, Сукпая, Нимелена, Кура и Гура остаются подтопленными на глубину от 0,2 до 1,7 метра.

В ближайшие дни возможны новые подъёмы воды. Так, на реке Уда у села Удское 10—11 июля ожидается рост уровня до 1 метра. С 13 по 16 июля прогнозируется прохождение гребня паводка по реке Амгунь на участке между сёлами Переяславка и Удинское. Подтопление поймы здесь ожидается, но без угрозы для хозяйственных объектов.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС по Хабаровскому краю круглосуточно отслеживают оперативную обстановку, организовано межведомственное взаимодействие. Органы местного самоуправления продолжают мониторинг.

МЧС России напоминает: в период паводков важно соблюдать меры безопасности, особенно при нахождении вблизи водоёмов и на автодорогах.