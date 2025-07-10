В Хабаровском крае вода отступила с приусадебных участков и дорог

Подтопленными пока остаются участок дороги на подъезде к селу Верхняя Манома в Нанайском районе и часть территории в посёлке Ургал Верхнебуреинского района.
По информации Дальневосточного УГМС, за прошедшие сутки фиксировались подъёмы уровня воды на 30−79 см на реках Кур, Амгунь, Нимелен, Уда и Мая. Поймы Буреи, Маномы, Сукпая, Нимелена, Кура и Гура остаются подтопленными на глубину от 0,2 до 1,7 метра.
В ближайшие дни возможны новые подъёмы воды. Так, на реке Уда у села Удское
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС по Хабаровскому краю круглосуточно отслеживают оперативную обстановку, организовано межведомственное взаимодействие. Органы местного самоуправления продолжают мониторинг.
МЧС России напоминает: в период паводков важно соблюдать меры безопасности, особенно при нахождении вблизи водоёмов и на автодорогах.