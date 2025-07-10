В Забайкальском крае прошли обильные осадки в виде ливней

В результате прохождения циклона в центральной части Забайкальского края наблюдались интенсивные ливни. Так за сутки 100 миллиметров осадков выпало в Читинском муниципальном округе. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
— На особом контроле находятся малые реки округа. Там работают оперативные группы спасательной службы, параллельно специалисты ведут наземный и авиамониторинг, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Центр управления в кризисных ситуациях активно запрашивает и получает информацию от органов местного самоуправления и Единой диспетчерской службы региона и местных жителей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что на берегу Якоби обнаружили неизвестное вещество.