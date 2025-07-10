Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкальском крае прошли обильные осадки в виде ливней

В центральных районах выпало до 100 миллиметров осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В результате прохождения циклона в центральной части Забайкальского края наблюдались интенсивные ливни. Так за сутки 100 миллиметров осадков выпало в Читинском муниципальном округе. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

— На особом контроле находятся малые реки округа. Там работают оперативные группы спасательной службы, параллельно специалисты ведут наземный и авиамониторинг, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Центр управления в кризисных ситуациях активно запрашивает и получает информацию от органов местного самоуправления и Единой диспетчерской службы региона и местных жителей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на берегу Якоби обнаружили неизвестное вещество.