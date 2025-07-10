В Забайкальском крае прошли обильные осадки в виде ливней

В результате прохождения циклона в центральной части Забайкальского края наблюдались интенсивные ливни. Так за сутки 100 миллиметров осадков выпало в Читинском муниципальном округе. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.