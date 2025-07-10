Мотор сломался, а плавать умел 9-летний мальчик: двое детей с родителями отправились на рыбалку, которая едва не стоила жизни

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда отбуксировали пострадавших на берег. Семья поблагодарила сотрудников службы за спасение, ведь из всех членов семьи, плавать умел только один ребенок. Также женщина, которая была на лодке поделилась, что не могла и подумать, что можно застрять недалеко от деревни из-за ветра.