Мотор сломался, а плавать умел 9-летний мальчик: двое детей с родителями отправились на рыбалку, которая едва не стоила жизни

В плену водной стихии оказалась семья из Бурятии. Родители вместе с двумя детьми отправились на рыбалку на надувной лодке в дельту реки Селенги. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Республике Бурятия, лодка застряла на воде из-за сильного ветра.
— Сильный ветер не позволил отдыхающим вернуться на берег. Мотор забили водоросли, а уйти на веслах не было сил. Местные сразу же позвонили за помощью спасателям, — уточнили в ведомстве.
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда отбуксировали пострадавших на берег. Семья поблагодарила сотрудников службы за спасение, ведь из всех членов семьи, плавать умел только один ребенок. Также женщина, которая была на лодке поделилась, что не могла и подумать, что можно застрять недалеко от деревни из-за ветра.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Забайкальском крае прошли обильные осадки в виде ливней.