Суд в Москве взыскал долг по коммуналке с мужа Ивлеевой

Мировой суд в Москве взыскал долг по оплате жилой площади, коммунальных платежей, тепла и электроэнергии с Филиппа Бегака, супруга блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Сумма взыскания не уточняется. Решение суда вступило в силу, передает РИА Новости.
О свадьбе Бегака и Ивлеевой стало известно 28 мая. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а теперь они официально поженились. Избраннику Ивлеевой 32 года, и он ранее уже был в браке. Помимо работы на телевидении, Бегак также владеет фермерским хозяйством. Мужчина является внуком советского писателя Юлиана Семенова.
5 июня стало известно, что Ивлеева избавилась от долгов перед Федеральной налоговой службой.
В феврале в Сети появилась информация о том, что ФНС выставила блогеру долг в размере 30 миллионов рублей. Также летом прошлого года Lamborgini Urus Ивлеевой был арестован из-за больших долгов девушки перед ФНС. Кроме того, за год Lamborghini блогерши получил 72 штрафа за превышение скорости на общую сумму 100 тысяч рублей.