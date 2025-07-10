Суд в Москве взыскал долг по коммуналке с мужа Ивлеевой

В феврале в Сети появилась информация о том, что ФНС выставила блогеру долг в размере 30 миллионов рублей. Также летом прошлого года Lamborgini Urus Ивлеевой был арестован из-за больших долгов девушки перед ФНС. Кроме того, за год Lamborghini блогерши получил 72 штрафа за превышение скорости на общую сумму 100 тысяч рублей.