Суд получил материалы дела о покушении на депутата Матвеева

В деле указаны три фигуранта, личность одного из них скрыта, так как он несовершеннолетний. Всем фигурантам вменяют покушение группой лиц на убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга, а также хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Некруза Бохирова также обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия к гражданам.