В Башкирии задержали водителя-подростка на «собственном» автомобиле

Выяснилось, что в мае этого года в селе Охлебинино мальчик уже попадался в поле зрения сотрудников ДПС за рулём питбайка. Тогда питбайк изъяли прямо со школьной площадки и отправили на штрафстоянку, а родителей оштрафовали за ненадлежащее воспитание.