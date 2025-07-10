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В Башкирии задержали водителя-подростка на «собственном» автомобиле

В Иглинском районе сотрудники ГАИ задержали 13-летнего подростка за рулем автомобиля, сообщил в своем телегам-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

«На днях в рамках социальной кампании “Не рули, малай!” начальник ГАИ Иглинского района, капитан полиции Ильвир Каюмов остановил 13-летнего школьника за рулём ВАЗ-2107», — рассказал Севастьянов.

Выяснилось, что в мае этого года в селе Охлебинино мальчик уже попадался в поле зрения сотрудников ДПС за рулём питбайка. Тогда питбайк изъяли прямо со школьной площадки и отправили на штрафстоянку, а родителей оштрафовали за ненадлежащее воспитание.

В этот раз автомобиль также отправили на штрафстоянку. Родителей ждет очередной штраф.

Со слов мальчика, он накопил деньги и приобрёл автомобиль за 30 тысяч рублей.

«Уважаемые родители, не оставляйте без внимания своих детей. Будет не лишним еще раз напомнить им элементарные Правила дорожного движения и ответственность за их нарушение», — подытожил главный госавтоинспектор Башкирии.