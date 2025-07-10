Водитель без прав сбил 9-летнюю школьницу на переходе во Владивостоке

В Первомайском районе Владивостока произошёл наезд на ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома 34 по улице Борисенко. Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в дежурную часть полка ДПС поступило сообщение о происшествии.
На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля TOYOTA PASSO, следовавший по улице Борисенко со стороны улицы Спортивная в направлении Сахалинской, совершил наезд на 9-летнюю школьницу, которая переходила дорогу справа налево относительно движения транспорта.
В результате ДТП ребёнок получил травму и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством. Его отстранили от управления, а автомобиль отправили на специализированную стоянку. Признаков опьянения у мужчины не выявлено, для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по Владивостоку.
По факту дорожно-транспортного происшествия составлены административные материалы: по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; максимальное наказание — штраф до 25 тысяч рублей или лишение права управления до двух лет), части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления; максимальное наказание — штраф до 15 тысяч рублей), а также статье 12.18 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении; максимальное наказание — штраф 1,5 тысячи рублей).
Назначены необходимые экспертизы, по итогам проверки сотрудники полиции примут решение в соответствии с действующим законодательством.