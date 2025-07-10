Водитель без прав сбил 9-летнюю школьницу на переходе во Владивостоке

По факту дорожно-транспортного происшествия составлены административные материалы: по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; максимальное наказание — штраф до 25 тысяч рублей или лишение права управления до двух лет), части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления; максимальное наказание — штраф до 15 тысяч рублей), а также статье 12.18 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении; максимальное наказание — штраф 1,5 тысячи рублей).