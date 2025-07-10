Жесткая посадка автожира под Назарово: пилот госпитализирован

О происшествии рассказали в транспортной прокуратуре.
Вблизи Назарово произошла жесткая посадка автожира, в результате которой пилот получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительной информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел во время частного полета.
В настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств и причин происшествия. Красноярская транспортная прокуратура также осуществляет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Ранее рассказывали, что в Красноярске обнаружен источник нефтяных пятен в Абаканской протоке.