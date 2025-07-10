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В Бурятии пьяная девушка без прав спровоцировала ДТП с двумя погибшими

В Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие по вине девушки 2005 года рождения, управлявшей автомобилем в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения.

В Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие по вине девушки 2005 года рождения, управлявшей автомобилем в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения.

Согласно данным ГИБДД, инцидент произошел ночью в селе Баргузин, где Honda Fit под ее управлением не уступила дорогу Toyota Karina на перекрестке.

В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля виновницы — 2007 и 2006 годов рождения. Водитель Toyota, мужчина 1987 года рождения, также находился в состоянии алкогольного опьянения.

После медицинского освидетельствования девушку отпустили домой, по факту аварии ведется расследование.

Ранее сообщалось, что пьяный подросток за рулем стал причиной смертельного ДТП в Красноярском крае.