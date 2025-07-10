В США нашли виновных в покушении на Трампа

«Дисциплинарные меры против шести агентов были приняты в последние месяцы, и им было предоставлено право на обжалование. Должности отстранённых варьировались от руководящего уровня до уровня линейных агентов», — написано в материале. По информации, агентов отстранили от должности на срок от 10 до 42 дней.