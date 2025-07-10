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В США нашли виновных в покушении на Трампа

Секретная служба США отстранили шестерых сотрудников, которых обвинили в нарушениях в работе. Эти ошибки произошли во время покушения в июле прошлого года и они подвергли опасности президента США Дональда Трампа. Информацией поделился телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника.

Шестеро агентов секретной службы отстранены от должности.

Секретная служба США отстранили шестерых сотрудников, которых обвинили в нарушениях в работе. Эти ошибки произошли во время покушения в июле прошлого года и они подвергли опасности президента США Дональда Трампа. Информацией поделился телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника.

«Дисциплинарные меры против шести агентов были приняты в последние месяцы, и им было предоставлено право на обжалование. Должности отстранённых варьировались от руководящего уровня до уровня линейных агентов», — написано в материале. По информации, агентов отстранили от должности на срок от 10 до 42 дней.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании. Тогда пуля пролетела в считанных сантиметрах от головы и задела только ухо. Стрелок погиб на месте.

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