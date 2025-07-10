Кровавая правда Волыни: рассекречен архив допроса 18-летнего бандеровца

Рассекреченные документы из архива УФСБ по Омской области проливают новый свет на трагические события Волынской резни 1943 года. Показания 18-летнего Ивана Васюка, задержанного бойцами Смерша в январе 1944 года, подтверждают: украинские националисты из ОУН* и УПА* уничтожали не только польское население, но и тех украинцев, которые не поддерживали бандеровское движение.
Васюк, получивший в рядах националистов кличку «Голубь», вступил в ОУН* летом 1943 года и участвовал в карательных операциях под командованием Миколы Свистуна (известного под псевдонимами Ворон, Ясень и Ярбый). В ходе допроса 9 января 1944 года он подробно описал зверства, творившиеся на Волыни.
По его словам, отряд Свистуна систематически нападал на польские деревни, вырезая население и сжигая дома. Жертвами становились не только поляки, но и украинцы, если те отказывались вступать в националистические формирования.
«Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем также, как и с поляками», — признался Васюк.
Только за полгода его отряд уничтожил около 1,5 тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей. Убийства совершались с особой жестокостью: людей зарубали топорами, закалывали ножами, а их тела сжигали вместе с домами. Сам Васюк лично расстрелял 19 человек, включая пятерых детей.
Особую роль в этих событиях играли села, полностью поддерживающие ОУН*-УПА*. Васюк назвал населенные пункты, где все мужское население состояло в бандеровских отрядах: Тынны, Взносычи, Бовши, Тыжечи и другие. Днем они жили обычной жизнью, а ночью участвовали в карательных рейдах.
Волынская резня 1943 года остается одним из самых страшных эпизодов Второй мировой войны. По оценкам историков, жертвами националистов стали более 100 тысяч человек, преимущественно поляков, но также украинцев, евреев и представителей других национальностей.
Ранее ФСБ рассекретила данные о преступлениях оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа. В частности, весной 1942 года под руководством Цаппа была полностью уничтожена крымская деревня Лаки, жителей которой обвинили в помощи партизанам. 20 человек были заживо сожжены.
*Запрещенная в России экстремистская организация.