Кровавая правда Волыни: рассекречен архив допроса 18-летнего бандеровца

Рассекреченные документы из архива УФСБ по Омской области проливают новый свет на трагические события Волынской резни 1943 года. Показания 18-летнего Ивана Васюка, задержанного бойцами Смерша в январе 1944 года, подтверждают: украинские националисты из ОУН* и УПА* уничтожали не только польское население, но и тех украинцев, которые не поддерживали бандеровское движение.