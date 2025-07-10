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В Нижнеудинском районе мужчина погиб на пожаре из-за горевшего окурка

Когда приехали пожарные, дом, летняя кухня и баня были охвачены огнем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Непотушешная сигарета стоила жизни мужчине из Нижнеудинского района. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, в ночь на 10 июля в службу спасения обратились местные жители деревни Вилинск и сообщили, что горит беревенчатый дом.

— К месту оперативно направили шесть спасателей и привлекли с собой три единицы техники. По прибытии, сотрудники МЧС обнаружили, что дом, летняя кухня и баня полностью охвачены огнем, — прокомметировали в пресс-службе ведомства.

69-летнего хозяина загоревшихся построек нашли на летней кухне. Общая площадь пожара составила 93 квадратных метра. Дознаватели службы спасения установили, что причиной пламени стала халатное отношение с огнем при курении.

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