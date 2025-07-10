Подельник экс-главы следственного отдела СК по Таганрогу признал вину

Помимо Ляпусова, в деле фигурируют бывший начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталий Шмыков и экс-следователь следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антон Васильченко. По информации собеседника РИА Новости, в сентябре — декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.