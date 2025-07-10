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Подельник экс-главы следственного отдела СК по Таганрогу признал вину

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предприниматель Борис Ляпусов, которого следствие считает соучастником бывшего главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, признал вину и сотрудничает со следствием, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Активно сотрудничает с органами предварительного следствия, дал признательные показания», — сказано в документе.

Там отмечается, что против Багмута возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство. По первому ему вменяется мошенничество, по второму — получение крупной взятки.

Помимо Ляпусова, в деле фигурируют бывший начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталий Шмыков и экс-следователь следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антон Васильченко. По информации собеседника РИА Новости, в сентябре — декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.

В рамках первого дела, как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре прошлого года.