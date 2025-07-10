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Троих россиян разыскивают в Таиланде за кражу наркотиков

В таиландской провинции Чонбури полиция разыскивает трех русскоговорящих мужчин, подозреваемых в хищении 2 кг марихуаны на сумму 160 тыс.

В таиландской провинции Чонбури полиция разыскивает трех русскоговорящих мужчин, подозреваемых в хищении 2 кг марихуаны на сумму 160 тыс. бат (около 383 тыс. рублей). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в магазине по продаже каннабиса в районе Банг Ламунг. По словам продавца, покупатели, представившиеся россиянами, более 30 минут находились в заведении, после чего похитили товар и скрылись на синем автомобиле Ford.

Местные власти изучают записи камер наблюдения и проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Бурятии пьяная девушка без прав спровоцировала ДТП с двумя погибшими.