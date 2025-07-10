В Приморье вынесен приговор семье «автоподставщиков»

В суде было установлено, что с декабря 2018 года по январь 2022 года семья в составе отца, матери и их сына намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, чтобы получить страховые выплаты как пострадавшая сторона. За каждое организованное ДТП они получали от 35 до 400 тысяч рублей. Всего фигуранты похитили около 8,5 миллиона рублей. Еще более 750 тысяч рублей им не были выплачены по независящим причинам.