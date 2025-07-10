В Приморье вынесен приговор семье «автоподставщиков»

В суде было установлено, что с декабря 2018 года по январь 2022 года семья в составе отца, матери и их сына намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, чтобы получить страховые выплаты как пострадавшая сторона. За каждое организованное ДТП они получали от 35 до 400 тысяч рублей. Всего фигуранты похитили около 8,5 миллиона рублей. Еще более 750 тысяч рублей им не были выплачены по независящим причинам.
В зависимости от роли и степени участия каждого из троих фигурантов, «автоподставщики» признаны виновными в совершении 43 преступлений по части 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой) и еще в пяти покушениях на аналогичные преступления.
В исправительной колонии общего режима мужчины проведут 13 лет, а женщина — 10 лет. Кроме того, суд конфисковал в пользу государства у фигурантов восемь транспортных средств на сумму более трех миллионов рублей. Также удовлетворены гражданские иски страховых компаний на сумму свыше восьми миллионов рублей.