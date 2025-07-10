В Красноярском крае 16-летняя девушка погибла в ДТП, виновен пьяный подросток

9 июля вечером произошла трагическая авария, в результате которой погибла 16-летняя пассажирка. Водитель, 16-летний юноша, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Он управлял автомобилем «ВАЗ-2105» и ехал по трассе вблизи села Алтат в сторону Назарово, когда потерял контроль над машиной и вылетел в кювет.