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В Красноярском крае 16-летняя девушка погибла в ДТП, виновен пьяный подросток

Об этом рассказали в СК по краю9 июля вечером произошла трагическая авария, в результате которой погибла 16-летняя пассажирка.

Об этом рассказали в СК по краю.

9 июля вечером произошла трагическая авария, в результате которой погибла 16-летняя пассажирка. Водитель, 16-летний юноша, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Он управлял автомобилем «ВАЗ-2105» и ехал по трассе вблизи села Алтат в сторону Назарово, когда потерял контроль над машиной и вылетел в кювет.

В результате ДТП девушка скончалась на месте, а сам водитель и трое его друзей были госпитализированы с различными травмами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ранее рассказывали, что в Железногорске разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе.