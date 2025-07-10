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Бревенчатый дом и баня загорелись в Уфе

В Уфе случился пожар площадью 50 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел пожар в частном секторе на улице 2-я Перевалочная. Огонь, как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, охватил бревенчатый жилой дом и баню и даже начал перекидываться на кровлю соседнего строения.

На место происшествия направили 15 огнеборцев и шесть единиц спецтехники. Специалистам удалось локализовать и полностью ликвидировать пламя на площади 50 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливаются. Расследованием занимается дознаватель МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, за последние сутки в Башкирии не было зафиксировано происшествий на водных объектах. Огнеборцы республики потушили 15 пожаров, а также спасатели четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

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