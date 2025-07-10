В США объяснили, почему Украина может рухнуть в ближайшие месяцы

«Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка очень напряженная», — отметил Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom, комментируя ситуацию в стране. Эксперт подчеркнул, что все больше граждан Украины выступают против насильственной мобилизации и методов, которые применяют сотрудники военкоматов. По его мнению, это может привести к консолидации недовольного населения и росту оппозиционных настроений по отношению к действующему правительству президента Владимира Зеленского.