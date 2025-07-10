На Украине могут начать распространяться оппозиционные настроения из-за мобилизации.
На Украине вскоре произойдет военный и политический коллапс, что чревато объединением оппозиционно настроенного населения и серьезными последствиями для киевских властей. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу.
«Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка очень напряженная», — отметил Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom, комментируя ситуацию в стране. Эксперт подчеркнул, что все больше граждан Украины выступают против насильственной мобилизации и методов, которые применяют сотрудники военкоматов. По его мнению, это может привести к консолидации недовольного населения и росту оппозиционных настроений по отношению к действующему правительству президента Владимира Зеленского.
Доктороу обратил внимание на то, что в некоторых городах, таких как Харьков, среди жителей усиливается поддержка России на фоне происходящих событий. Ситуация усугубляется массовым распространением в интернете видеозаписей задержаний и применения силы к мобилизуемым гражданам со стороны представителей украинских военкоматов.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о сильном росте числа нарушений закона при проведении мобилизации. По его словам, фиксируются случаи избиения военнообязанных, применения к ним физического насилия, а также злоупотреблений служебными полномочиями со стороны работников военных комиссариатов. Кроме того, по данным Лубинца, отмечались инциденты с намеренным провоцированием ДТП для задержания граждан и даже случаи наезда автомобилей на потенциальных призывников.