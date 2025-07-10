В Турции раскрыли, как Запад манипулирует мнением о конфликте на Украине

«Aydinlik получил переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ», — написано в материале.