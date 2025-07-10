Турецкая газета получила доступ к переписке дипломатов в Кувейте.
Запад манипулирует мнением и навязывает свою точку зрения относительно конфликта России и Украины. Об этом заявляет турецкая газета Aydinlik, ссылаясь на утечку переписки западных дипломатов в Кувейте.
«Aydinlik получил переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ», — написано в материале.
Отмечается, что в обсуждении задействованы высокопоставленные должностные лица из Великобритании, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины, а также представители Европейского союза, аккредитованные в Кувейте. По информации издания, опубликованные материалы свидетельствуют о попытках влиять на формирование официальной позиции Кувейта и продвижении западной точки зрения в контексте российско-украинского конфликта.