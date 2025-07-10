В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и Китая являются пустыми угрозами, так как у американского политика имеется склонность к позерству. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.