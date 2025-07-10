В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Трамп привлекает к себе внимание, заявил Водолацкий.
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и Китая являются пустыми угрозами, так как у американского политика имеется склонность к позерству. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Реагировать на заявления Трампа нельзя по той причине, что Трамп является позером», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что Трамп стремится к вниманию и не способен подчинить Москву и Пекин.
CNN опубликовала аудиозапись, где Дональд Трамп угрожает «разбомбить Москву» и «Пекин». С такими словами он якобы обращался к президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину.