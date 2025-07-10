ВСУ нацелились на Пензенскую область: что известно о ночной атаке БПЛА

Украинские боевики вновь попытались нанести удары по российским регионам. В ночь на 10 июля беспилотник сбили над территорией Пензенской области. Об этом уведомил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
По его сведениям, пострадавших в результате атаки нет. Информации также не поступало и о разрушениях на земле. Губернатор сообщил о работе спецслужб на месте падения фрагментов дрона.
«Просьба не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации», — предупредил Олег Мельниченко.
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