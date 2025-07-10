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ВСУ нацелились на Пензенскую область: что известно о ночной атаке БПЛА

Губернатор Мельниченко сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Пензенской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики вновь попытались нанести удары по российским регионам. В ночь на 10 июля беспилотник сбили над территорией Пензенской области. Об этом уведомил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

По его сведениям, пострадавших в результате атаки нет. Информации также не поступало и о разрушениях на земле. Губернатор сообщил о работе спецслужб на месте падения фрагментов дрона.

«Просьба не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации», — предупредил Олег Мельниченко.

После одной из зверских атак ВСУ погиб пятилетний мальчик. Анатолий спас маме жизнь, закрыв ее телом. История не оставила равнодушными бойцов российских Вооруженных Сил. Украинских боевиков ждет ответ, предупредил военный корреспондент «КП» Александр Коц.

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