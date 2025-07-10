После аварии с автобусом в Омске Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

О происшествии проинформирован председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По данным следствия, авария произошла с участием грузового автомобиля Scania и автобуса маршрута № 125 городского ПП-8. По предварительной информации, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским транспортом.
В результате ДТП пострадали шесть человек: оба водителя и четыре пассажира, в том числе ребёнок.
По данному факту следственные органы СК России по Омской области проводят проверку по статье 238 УК РФ («Нарушение требований безопасности при перевозке пассажиров»).
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Евгению Осадчуку возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе работы.