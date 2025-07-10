В Хабаровском крае молодой человек хранил дома боеприпасы

В поселке Санболи Хабаровского края полицейские вышли на мужчину, которого подозревают в хранении боеприпасов. Дома у него нашли патроны разных калибров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Информацию о возможном хранении боеприпасов полицейские Комсомольского линейного отдела на транспорте получили в ходе розыскных мероприятий. Проверка подтвердила подозрения.
«В доме 25-летнего жителя поселка Санболи нашли 50 патронов. Среди них были патроны калибра 7,62×54 и охотничьи 7,62×39», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
По словам мужчины, он нашел их в лесу у реки Кур еще зимой. Вместо того чтобы сообщить об этом, он забрал боеприпасы домой. Никаких разрешительных документов на их хранение у него не было.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов. Обвинение утверждено прокурором. Сейчас дело направлено в суд.
Меру пресечения мужчине избрали в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.