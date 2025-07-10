В Приангарье бушуют три лесных пожара на 10 июля

Накануне, 9 июля, в Усть-Удинском, Нижнеилимском и Катангском районах Иркутской области было потушено три пожара на площади 18,3 га. В ликвидации участвовали 34 сотрудника лесопожарных формирований, использовалось шесть единиц наземной техники и три вертолета Ми-8. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Авиамониторинг вели шесть бортов Ан-2 и три легкомоторных самолета. Общее время налета — 51 час пять минут.
На утро 10 июля перешло два возгорания в Усть-Удинском и Нижнеудинском районах на площади 15,1 га. Продолжается пожар на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» площадью 355 га.
В тушении задействованы 165 сотрудников лесопожарных формирований и три единицы наземной техники.
ИА IrkutskMedia сообщало, что 8 июля, в лесном фонде Иркутской области потушили семь пожаров. Общая площадь ликвидированных возгораний составила 55,7 га.