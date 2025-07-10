В Приангарье бушуют три лесных пожара на 10 июля

Накануне, 9 июля, в Усть-Удинском, Нижнеилимском и Катангском районах Иркутской области было потушено три пожара на площади 18,3 га. В ликвидации участвовали 34 сотрудника лесопожарных формирований, использовалось шесть единиц наземной техники и три вертолета Ми-8. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.