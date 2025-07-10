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МО: За ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 14 украинских БПЛА

Минувшей ночью силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) отразили атаку беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Всего удалось уничтожить и перехватить 14 дронов. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Минобороны.

Минувшей ночью силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) отразили атаку беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Всего удалось уничтожить и перехватить 14 дронов. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, восемь беспилотников сбиты над акваторией Черного моря, еще два — в небе над Белгородской областью, два — над территорией Крыма.

Кроме того, по одному беспилотному аппарату было уничтожено в Пензенской и Курской областях, передает Telegram-канал МО РФ.

За прошлые сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотника. Так, 23 дрона ликвидировали над территорией Курской области, еще 16 беспилотников сбили над Брянской областью. Кроме того, атаке подверглась и Тульская область — там зафиксировали 15 БПЛА.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ за 7 июля ударили по территориальным центрам комплектования и предприятию сборки и местам хранения ударных дронов.

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