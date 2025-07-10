Банк ПСБ потербовал признать бывшего замминистра обороны Иванова банкротом

Столичный Арбитражный суд рассматривает иск от ПСБ, в рамках которого бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова планируется признать банкротом. Об этом свидетельствуют соответствующие документы.
— Арбитражный суд города Москвы определил: принять заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу. Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом, — цитирует заявление инстанции ТАСС.
23 июня в ходе заседания Московского городского суда прокурор запросил для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, 14,5 года колонии. «Вечерняя Москва» рассказала, кем ранее работал Иванов, в чем еще его обвиняют и почему его дело рассматривали в закрытом режиме.