Стало известно о планах Киева использовать против России химическое оружие

Соответствующие меры по обеспечению безопасности бойцов в зоне СВО уже приняты, сообщил Ивлев.
ВСУ изучали возможность оснащением беспилотников химическим оружием для использования его против армии России. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«В ходе СВО Минобороны России неоднократно фиксировало факты использования ВСУ хлорпикрина. Киевский режим изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ, запрашивал в НАТО машины для применения химоружия и десятки тысяч комплектов обмундирования противохимической защиты», — поделился Ивлев. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, Генштаб России в курсе поступившей информации. В связи с этим уже приняты соответствующие меры безопасности в зоне СВО.