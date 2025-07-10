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Стало известно о планах Киева использовать против России химическое оружие

ВСУ изучали возможность оснащением беспилотников химическим оружием для использования его против армии России. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Соответствующие меры по обеспечению безопасности бойцов в зоне СВО уже приняты, сообщил Ивлев.

ВСУ изучали возможность оснащением беспилотников химическим оружием для использования его против армии России. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«В ходе СВО Минобороны России неоднократно фиксировало факты использования ВСУ хлорпикрина. Киевский режим изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ, запрашивал в НАТО машины для применения химоружия и десятки тысяч комплектов обмундирования противохимической защиты», — поделился Ивлев. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Генштаб России в курсе поступившей информации. В связи с этим уже приняты соответствующие меры безопасности в зоне СВО.

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