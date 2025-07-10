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В ДТП погиб ветеран пожарной охраны Приморья

При трагических обстоятельствах скончался бывший руководитель пожарного управления Анатолий Квашнин.

Ранее мы писали, что 9 июля на автодороге Артем — Находка в районе поселка городского типа Смоляниново произошла страшная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Toyota RAV-4. В результате ДТП погиб 72-летний полковник внутренней службы в отставке Анатолий Алексеевич Квашнин. Более четверти века своей жизни он посвятил служению пожарной охране, став одним из самых уважаемых руководителей в этой сфере, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Профессиональный путь Анатолия Алексеевича начался с курсанта пожарно-технического училища МВД СССР. За годы службы он прошел все карьерные ступени, достигнув вершины — должности начальника Управления Государственной противопожарной службы № 25. Под его руководством управление успешно функционировало с апреля 1997 по январь 2005 года.

Коллеги и подчиненные запомнили Анатолия Алексеевича как человека исключительной принципиальности в работе, при этом всегда сохранявшего доброжелательность и открытость в общении. Его профессионализм и компетентность сочетались с умением находить подход к каждому сотруднику.