«12 друзей водителя “Дамаса”: в Андижане наказали водителей за постановочное видео с дракой на дороге

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июля). На днях в соцсетях распространилось странное видео: на нём некий водитель автомобиля «Кобальт» якобы применяет силу к водителю «Дамаса», после чего появляется целая «банда дамасчиков», чтобы «отомстить» за своего коллегу. Ролик был стилизован под уличные разборки и подавался с юмористическим оттенком, однако вызвал немало споров и критики среди пользователей.