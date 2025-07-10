«12 друзей водителя “Дамаса”: в Андижане наказали водителей за постановочное видео с дракой на дороге

Как выяснили правоохранительные органы, видео оказалось постановочным — его специально сняли 7 июля, чтобы собрать лайки и просмотры в Instagram. В «съёмках» участвовали 12 человек, все они передвигались на собственных автомобилях марки «Дамас», закреплённых за маршрутом № 75.
Ради красивой картинки участники сознательно создавали аварийные ситуации, нарушали ПДД, вели себя вызывающе на дороге, а также допускали мелкое хулиганство. В рамках доследственной проверки было установлено, что организатором съёмки стал 34-летний житель Андижанского района, который собрал своих знакомых ради хайпа.
В отношении всех водителей были составлены административные протоколы по статье 128−5 Административного кодекса — за создание аварийных ситуаций и помех на дороге. Каждому нарушителю был назначен штраф в размере 10 БРВ (3,7 млн сумов). Их автомобили отправлены на штрафстоянку.
Кроме того, их действия квалифицированы как мелкое хулиганство по статье 183 Административного кодекса. По итогам рассмотрения дела суд признал всех 12 человек виновными и назначил им наказание — по 7 суток административного ареста.
Участники позже признались, что не ожидали такого резонанса и последствий. Организатор съемки сообщил, что сожалел о содеянном и не советует другим повторять их действия.
«Мы думали, просто снимем весёлый ролик для Instagram, не подозревали, что это может привести к таким проблемам. Очень сожалеем», — сказал он.
Правоохранительные органы в свою очередь предупредили граждан о недопустимости таких «игр в кино» на дороге, подчеркнув, что любой перфоманс, угрожающий безопасности окружающих, будет строго наказываться в рамках закона.