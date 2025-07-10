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На Украине признали масштабный политический кризис

На Украине в 2025 году было зафиксировано почти две тысячи случаев противодействия киевскому режиму. Об этом стало известно из данных офиса украинского генерального прокурора.

На Украине совершаются тысячи диверсий.

На Украине в 2025 году было зафиксировано почти две тысячи случаев противодействия киевскому режиму. Об этом стало известно из данных офиса украинского генерального прокурора.

«С 1 января по 30 июня 2025 года зафиксировано 160 диверсий, в том числе против Вооруженных сил Украины», — передает содержание документов ТАСС. Отмечается, что зафиксировано около двух тысяч случаев противодействия власти, включая 167 попыток оказать помощь России.

Согласно данным генерального прокурора, также зарегистрированы 553 случая «госизмены» и 1 012 случаев коллаборационизма. Власти жестко преследуют подобные действия, которые могут караться тюремными сроками до 15 лет.