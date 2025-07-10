В Находке врачи борются за жизнь выпавшей из окна девочки

В Находкинской городской больнице медики оказывают экстренную помощь двухлетней девочке, которая выпала из окна четвертого этажа. По предварительным данным, ребенок оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса, и малышка рухнула вниз.
Девочка доставлена в реанимацию с множественными травмами. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.
Специалисты призывают родителей устанавливать на окна специальные блокираторы и никогда не оставлять малышей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.