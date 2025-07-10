В Омске введён спецрежим из-за аварийного состояния дома на Молодогвардейской

В Омске введён режим повышенной готовности в связи с аварийным состоянием дома № 27 на улице Молодогвардейской в Ленинском районе. Постановление об этом было обнародовано городской администрацией в среду, 9 июля.
Многоэтажка, построенная в 1968 году и ранее использовавшаяся как общежитие, признана аварийной ещё в декабре 2024 года, но жильцов до сих пор не расселили. В доме зарегистрированы 216 человек. Причиной введения спецрежима стали повреждения и деформации строительных конструкций.
Режим повышенной готовности был введён ещё 4 июля и предполагает круглосуточное дежурство, постоянный сбор данных о состоянии здания, а также оперативные меры для предотвращения чрезвычайной ситуации. Администрация Ленинского округа получила поручение оповестить жильцов и организовать их отселение, а департамент городского хозяйства должен провести техническое обследование здания.
Дом на Молодогвардейской стал причиной массовых жалоб жильцов, которые сообщили о трещинах и разрушениях в нём. Несколько лет назад они пытались привлечь внимание властей, и только после вмешательства СМИ здание было признано аварийным. Однако расселение остаётся под вопросом.