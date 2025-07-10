В Омске введён спецрежим из-за аварийного состояния дома на Молодогвардейской

Дом на Молодогвардейской стал причиной массовых жалоб жильцов, которые сообщили о трещинах и разрушениях в нём. Несколько лет назад они пытались привлечь внимание властей, и только после вмешательства СМИ здание было признано аварийным. Однако расселение остаётся под вопросом.