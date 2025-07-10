В Братском районе 16-летний парень перевозил друзей на капоте автомобиля

В городе Вихоревка Братского района 16-летний парень перевозил друзей на капоте отечественного авто. Таким способом они развлекались. Естественно, у подростка не было водительского удостоверения. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной полиции.
— Видеозапись с подобным нарушением правил безопасности и дорожного движения распространилась в одном из местных пабликов. На ней видно, что на сверху автомобиле «ВАЗ 2109» по улице Пионерской передвигаются пассажиры, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В ближайшее время правоохранители установили личность водителя. Им оказался 16-летний подросток. В отношении него полицейские составили административный материал за управление транспортным средством без водительских прав, а также за перевозку людей вне салона автомобиля.
Юный лихач признался, что машину ему дала мама. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу транспорта несовершеннолетнему. Начальник отдела полиции провел профилактическую беседу с подростком и его мамой.