В Братском районе 16-летний парень перевозил друзей на капоте автомобиля

— Видеозапись с подобным нарушением правил безопасности и дорожного движения распространилась в одном из местных пабликов. На ней видно, что на сверху автомобиле «ВАЗ 2109» по улице Пионерской передвигаются пассажиры, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.