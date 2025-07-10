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Штаб батальона ВСУ дезертировал полным составом на сумском направлении

ВСУ показали свою полную небоеспособность на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

На сумском направлении в полном составе дезертировал штаб батальона Вооружённых сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«150-я бригада продемонстрировала свою полную неспособность к ведению боевых действий на сумском направлении. В одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — сообщил источник в силовых структурах.

Ранее в Сумской области был вынесен приговор военнослужащему, которому инкриминировались дезертирство и похищение военной техники.

До этого сообщалось, что за время СВО в ВСУ зарегистрировано около 231 тысячи дезертирства.