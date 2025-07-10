Под Красноярском 16-летняя девушка погибла по вине пьяного подростка-водителя

Шестнадцатилетняя девушка погибла, ещё четверо подростков получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия под Красноярском. Авария произошла по вине 16-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 10 июля в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.