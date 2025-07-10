В Самаре 10 июля спилят засохшие ели около здания цирка им. Попова

В Ленинском районе города Самары разразилась еловая драма.
Несколько представительниц хвойной фауны, благополучно росших в непосредственной близости от цирка им. Попова на улице Молодогвардейской, неожиданно для всех оказались признаны аварийными.
По заключению специалистов, эти деревья могут обрушиться в любой момент, что делает их чуть ли не самыми непредсказуемыми жителями района.
Почему ели дошли до такого плачевного состояния — остаётся загадкой. Ни одно древо ранее не признавалось в своих недугах.
Чиновники лишь развели руками: «Может, старость, может, ветер, а может, просто не повезло».
Однако документы на вырубку уже оформлены. Акт осмотра? Есть. Порубочный билет? На столе. Всё чин-чинарём, как и положено в государственных делах.
Работы по удалению опасных насаждений намечены на 10 июля — день, который теперь никто не забудет. Особенно если в этот момент окажется рядом.
Но власти не ограничились одним только сносом. О нет! Они пообещали, что на месте павших красавиц будут высажены новые — большие, здоровые, с видом на будущее.
Посадка запланирована на осень 2025 года, когда земля будет мягкой, как совесть чиновника после отчёта, и деревца смогут легко прижиться.
А чтобы всё было правильно, выбор породы, как сообщили в администрации, проводился с учётом климатических условий и рекомендаций специалистов по озеленению.
То есть ни одна елка не будет посажена вслепую — всё строго по науке и инструкциям.
Так что скоро на месте былой хвойной угрозы появится новое поколение деревьев, которое, если верить бумагам, проживёт долго и счастливо — без актов осмотра и порубочных билетов.
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