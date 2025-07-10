Буксир протаранил пришвартованное судно в порту Находки

В Находке произошёл инцидент с участием двух судов. Утром 1 июля при следовании к месту стоянки буксир «Бикин» протаранил пришвартованное у причала № 60 судно «Сольвейга», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В результате столкновения корпус «Сольвейга» получил повреждениея корпуса. По предварительным данным, утечки нефтепродуктов не произошло.
Сейчас Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности мореплавания. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.
Напомним, в конце июня в районе Русского острова у берегов Владивостока произошло столкновение танкера «Ахиллес» с рыбацким катером. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.