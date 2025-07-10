Буксир протаранил пришвартованное судно в порту Находки

В Находке произошёл инцидент с участием двух судов. Утром 1 июля при следовании к месту стоянки буксир «Бикин» протаранил пришвартованное у причала № 60 судно «Сольвейга», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.