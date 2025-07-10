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Разлив нефтепродуктов ликвидируют на Ангаре в Иркутске

Следы загрязнения обнаружили в районе улицы Верхняя Набережная.

В Иркутске произошел разлив нефтепродуктов на Ангаре. Следы загрязнения обнаружили на водной глади в районе улицы Верхняя Набережная. Власти оперативно доложили о ситуации в контрольно-надзорные органы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Специалисты локализовали загрязнения для того, чтобы пятна не распространились дальше по реке. Для этого выставили боновые заграждения, а для обезвреживания нефтепродуктов применили биоразлагаемый сорбент.

В настоящее время угрозы распространения загрязнения нет. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается.

Напомним, что накануне, 9 июля, в сети появилось видео с возможным загрязнением береговой полосы залива Якоби Иркутского водохранилища. По факту произошедшего сотрудники Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку.